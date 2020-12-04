شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن طرح محصول الطماطم من 8 مناطق لزيادة المعروض وتقليل الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إنه يتم حاليا زيادة المعروض من طرح العروة الخريفية من محصول الطماطم من عدة مناطق بمحافظة البحيرة، منها وادى النطرون، والنوبارية، وعدة مناطق الإسكندرية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، وعدة مناطق بالأقصر بالمقدمة إسنا، مما يؤدى إلى تراجع أسعارها بالأسواق.

وأضاف مدير عام إدارة الخضر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك لجان مرورية من قبل إدارة الخضر، بمتابعة إنتاج محصول الطماطم التى تطرح حاليا لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية، ومتابعة العديد من أصناف الخضر " الطماطم ، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، ولكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر، الكرنب، الفاصوليا مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

وتابع مدير الخضر، إن هناك لجان متابعة بالحقول لمتابعة عروة البطاطس على مساحة 50 ألف فدان من العروة النيلى في عدة مناطق خاصة بالمنيا التي تزرع اكثر من 38 ألف فدان، وتليها البحيرة، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجانها المتخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع المناخ المتغير، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول ، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير إلى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

كان مديرإدارة الخضر، قال إن ارتفاع سعر الطماطم يعود للفترة الفاصلة بين العروة السابقة والعروة الصيفية التى سيظهر إنتاجها مع بداية شهر أكتوبر المقبل، والتى تسمى تلك المرحلة بـ"العروة المحيرة"، مؤكدا أن خلال الفترة الحالية هى زراعات الصيفى المتاخرة شهر 7 و8 ، لأن زراعة الطماطم فيها مخاطرة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية تلف المحصول أو ضعف إنتاجيته، حيث لا يتوافر فى هذا الوقت من العام مدى حرارى مناسب لنمو الطماطم ،مؤكدا طرح العروة الخريفي المبكرة من الطماطم نهاية الشهر الجارى وزيادة المعروض وسعرها سيصل 3 جنيهات.