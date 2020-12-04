شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الأمن تضع سيناريوهات تأمين نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت أجهزة الأمن سيناريوهات تأمين مباراة نهائي كأس مصر، الذي تجمع الأهلي وطلائع الجيش، وذلك بعد تغلب الأول على الاتحاد السكندري، وإطاحة الثاني بالزمالك من البطولة.
ووضعت "الأفريقية للأمن والحراسة" عدة سيناريوهات أمنية لتأمين اللقاء المرتقب، مما يضمن الخروج بالمباراة لبر الأمان وفي مشهد حضاري، من خلال تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم، فضلاً عن وجود خطة لتأمين مراسم تسليم الكأس.
وكان الأهلي استعد لمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر وهي المباراة التى يرفض الأهلي التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوي بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائماً موسيماني للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلي مران اليوم بعدما حصل على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس بهدفين لهدف.
فيما تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي ، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربى، وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.
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