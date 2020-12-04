شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يشكر شيخ الأزهر للتضامن من أجل القضاء على العنف ضد النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على كلمته في احتفالات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الـ 25 نوفمبر كل عام. وقال شيخ الأزهر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :«علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن (النساء شقائقُ الرجال) وأوصى بهن خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن، أما العنفُ ضد المرأة، أو إهانتها بأي حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا». الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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