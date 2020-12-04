شكرا لقرائتكم خبر عن مدير سابق بـ«المصل واللقاح»: أناشد السيسى بإنتاج الدولة للقاحات لأنها أمن قومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور هالة عدلي حسين، المدير السابق لشركة الدم بالمصل واللقاح، إنه حتى الآن مصر لديها العديد من التساؤلات حول لقاح فيروس «كورونا» المُستجدّ، لم تُجب عليها شركات الأدوية، مشيرة إلى أن اللقاح عبارة عن الفيروس نفسه ولكن في صورة ضعيفة، أو «ميت»، ويتم حقنه في الجسم، والجسم هو من يقوم بعمل الأجسام المضادة.

وأضافت «حسين» خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الخميس، أن الأعراض التي من الممكن أن تظهر على الشخص الذي تلقى اللقاح، تكون أعراض «كورونا»، ولكن بصورة بسيطة، وتختلف من شخص إلى آخر.



وطالبت المدير السابق لشركة الدم بالمصل واللقاح، الجميع بضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس خلال الفترة المقبلة خاصة في الفترة من ديسمبر الجاري وحتى يناير، نظرًا لكثرة الإصابات بنزلات البرد في مثل هذا التقيت، وانتشار فيروس الإنفلونزا.



ولفتت «حسين» إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم علاجه من «كورونا» بأجسام مضادة، وتم شفاءه في 3 أيام فقط، مُعلقة فيما يتعلق بتجارة الدواء حول العالم قائلة: «تجارة الدواء الثانية في العالم»، لافتة إلى أن الشركتين الأمريكيتين اللتين أعلنتا إنتاج لقاح «كورونا»، إحداهما أكدت أنها سوف تنتج 50 مليون جرعة، والأخرى 60 مليون جرعة إلى آخر العام.



وفي الأخير ناشدت «حسين» الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنتاج الدولة للقاحات خلال الفترة المقبلة لأنها مسألة أمن قومي.