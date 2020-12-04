شكرا لقرائتكم خبر عن حمله إزاله الإشغالات وحواجز السيارات غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حي غرب الإسكندرية حملة إزالة اللإشغالات وحواجز السيارات الحديدية والأسمنتية بمنطقة كرموز، بكلا من شارع النيل وشارع يوسف الحكيم وشارع ابن طولون .
أسفرت الحمله عن إزالة كافة الإشغالات وحواجز السيارات الحديدية ورفع جميع الحواجز الأسمنتية، التي تشغل حرم الطريق العام والتحفظ على عدد من الإشغالات.
يأتى هذا بناءا على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفي اطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات والإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط.
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