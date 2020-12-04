شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 22 موظفا بينهم 8 أطباء للتحقيق بمستشفى ووحدة صحية في بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إنه تم إحالة 22 موظفا إلى التحقيق من بينهم 8 أطباء، مشيرا إلى أن لجنة تفتيشية من قبل مجلس المدينة، فاجأت الموظفين بمستشفى قروى الفنت للتأكد من انتظامهم في العمل، وفوجئت أن 16 موظفا غير موجودين بالمستشفى من بينهم 5 أطباء، وتم إعداد تقرير وإحالتهم للشؤون القانونية .

وأضاف أن اللجنة قامت بالمرور على الوحدة الصحية بقرية الفنت الغربية وأثناء مراجعة دفاتر الحضور والانصرف تبين غياب 6 موظفين منهم 3 أطباء، وتم إعداد تقرير وإحالتهم إلى التحقيق .