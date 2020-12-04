شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تطلق مبادرة «حنجملها» لزراعة 1100 شجرة مثمرة فى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، الخميس، خلال زيارته إلى أسوان مبادرة «حنجملها» لزراعة 1100 شجرة مثمرة على مساحة 9 أفدنة أمام مبنى جامعة أسوان، بمشاركة اللواء اشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

ووقع الوزير بروتوكولات تعاون مع جامعة أسوان في مجالات التدريب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، ومبادرة حنجملها تنفيذا للمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

وقال الوزير إن الهدف من البروتوكولات توعية الشباب والطلاب بالحفاظ على البيئة، والتدريب لاتخاذ خطوات إيجابية نحو تحديد مستقبلهم خلال فترة الدراسة وتحديد مجال العمل بعد التخرج ليتمكن الشاب ليس فقط من توفير فرصة عمل لكن ليكون صاحب عمل، لافتا إلى اختيار الجامعة باعتبارها مركز التنوير بالمحافظة.

وأكد «سعفان» ضرورة نشر الوعى والحفاظ على البيئة وجعلها بيئة نظيفة خالية من التلوث بزيادة المساحات الخضراء والاستفادة منها، وغرس قيم الحفاظ على البيئة لدى الشباب والأطفال ليحيا الجميع في جو صحى ونظيف خال من الملوثات البيئية.

وأكد الدكتور غلاب أن الجامعة لديها تنسيق كامل مع المحافظة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 لتحقيق آمال الجامعة في التنمية بالجنوب، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة سيتم دراسة تحويلها إلى مزرعة بحثية. واستمع الوزير، خلال لقائه مع جمعيات الصيد ببحيرة ناصر، للمشكلات التي تواجه الصيادين، ووجه الوزير بالتنسيق بين مديرية القوى العاملة وجمعيات الصيد في عمل قاعدة بيانات متكاملة للصيادين لحل كافة المعوقات التي تواجههم.