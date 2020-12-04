شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه بسرعة توفير أطراف صناعية لطالب فقد ذراعيه في حادث قطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات المصري، بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية للطالب على محمد على، الذي فقد ذراعيه في حادث قطار، موجها فضيلته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

كانت والدة الطالب على محمد، ناشدت شيخ الأزهر، بالتدخل وإنقاذ مستقبل الابن التعليمي، حيث أنه يدرس بالشهادة الثانوية الأزهرية، ووجهت رسالة لشيخ الأزهر جاء نصها: «لدي ثلاثة أبناء وكلهم يدرسون بالأزهر، لجأت إليك يا فضيلة الإمام لتقف مع ابني، حتى لا يضيع عليه امتحان الشهادة الثانوية خاصة أنه متميز علميًا، ومهتم بدراسته وحفظه للقرآن الكريم، أرجو أن تساعدوه».

استجاب شيخ الأزهر لطلب الأم على الفور، موجها بضرورة توفير أطراف صناعية للطالب على وجه السرعة حتى يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، كما وجه شيخ الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية بمتابعة الموقف الدراسي للطالب، وإطلاعه عليه أولًا بأول.