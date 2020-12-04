شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يشارك فى احتفالات اليوم العالمى لذوى الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الخميس، في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بمعابد الكرنك، وعدد من القيادات التنفيذية بمختلف قطاعات المحافظة.

وخلال الاحتفالية تم عرض الصوت والضوء لذوي الإعاقة والسادة المسؤولين، أعرب الدكتور محجوب عن مدى سعادته بالمشارك في الاحتفالية متمنيا للجميع دوام الصحة والسعادة.

وقال رئيس الجامعة، إن الجميع جاد فى استثمار كل فكر وابتكار وإبداع وإنتاج للعمل يساعد في دمج أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الهمم في المجتمع والحصول على حقوقهم مثل كافة فئات المجتمع، وعليهم واجبات يحرصون على أدائها، ما يساهم في تنمية المجتمع بكل أطيافه.