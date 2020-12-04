شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام الأزهر" تنظم ندوة حول حماية اللغة العربية فى وسائل الإعلام الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية يوم الأربعاء القادم ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية الذى يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوى وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد.

وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، أن الندوة تأتى فى إطار إبراز أهمية اللغة العربية فى حياتنا اليومية العملية والعلمية، خاصة وأنها تمثل مصدرًا رئيسًا لكل العلوم، كما أن حاجة الناس لها لا تقل أهمية عن حاجتهم إلى الماء والهواء.

أضاف السعيد أن الاحتفال باللغة العربية يأتى فى توقيت تعانى فيه من محاولات التغريب وعدم الاهتمام خاصة من جانب طلاب العلم فى مختلف المراحل التعليمية.

أوضح عميد كلية الإعلام أن الندوة سوف تناقش مجموعة من المحاور المهمة منها: وسائل حماية اللغة العربية فى الإعلام والمرئى والمسموع، ووسائل حمياتها فى العالم الرقمي، الأدب التفاعلى ودوره فى حماية اللغة العربية وجدلية الفصحى والعامية، حماية اللغة العربية من هجوم اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى محور "نحو لغة عربية تلائم عموم الجماهير"، كما يشتمل برنامج الندوة على إقامة فقرات شعرية تبرز حلاوة هذه اللغة وعظيم مذاقها وروعة معانيها.