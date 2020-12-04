أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوى العام إلكترونيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوى العام إلكترونيا وتقرير عن أداء الطالب وزارة الهجرة تدعو المصريين بالإمارات لحضور إضاءة برج خليفة بشعار "تحيا مصر" غدا الصحة تعلن فحص 21.5 مليون مواطن بمبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة وزير الرى: خلال 6 شهور يستطيع الفلاح رى أرضه وهو فى منزله بالموبايل السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات الإسبانية الجديدة مارس المقبل التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 حتى 2000 جنيه فلكيا.. الأربعاء 16 ديسمبر المقبل غرة شهر جمادى الأولى وزير القوى العاملة: المشروعات القومية ساهمت فى تخفيف آثار كورونا على الاقتصاد وزير التعليم العالى يوافق على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات البيئة: ندرس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التصريح بتصوير صيد ثعلب ببرنامج تليفزيونى التضامن تطور مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال البيئة تحتفل بالقضاء على السحابة السوداء.. وتطبق المنظومة على مخلفات النخيل القومية للإنفاق: انتهاء القطار المكهرب السلام – العاصمة الإدارية آخر يوليو 2021 وزيرة الصحة تعلن فحص 4 ملايين و737 ألف طالب بمبادرة لكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم وزيرة البيئة تؤكد: مواجهة تلوث الهواء منعت 235 ألف طن من الملوثات 431 مليون جنيه لتركيب أجهزة معوضات بالشبكة الكهربائية بالعوينات استمرار صرف معاشات ديسمبر لـ 10.5 مليون مستحق على مستوى الجمهورية غدا شبورة بكافة الأنحاء وطقس مائل للدفء بالقاهرة والوجه البحرى والصغرى 13 درجة التعليم تتيح لطلاب أول ثانوى تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكترونى التموين تؤكد صرف 12% من مقررات شهر ديسمبر حتى الآن

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