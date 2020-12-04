الأرصاد الجوية: 91 محطة لرصد الطقس على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن اللواء هشام طاحون رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة تشهد تطورا كبيرا بكافة محطات الرصد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 91.

وأوضح هشام طاحون في تصريحات صحفية، الخميس، على هامش الجولة التفقدية لوزير الطيران المدني لمحطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان، أن الدولة دعمت هيئة الأرصاد الجوية بمبلغ مليون جنيه لإعادة تطوير وتأهيل محطات الرصد الجوي علي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي شراء عدد كبير من محطات الرصد الاتوماتيكية، التي تسمح برصد الغلاف الجوي وطبقات الهواء المختلفة، ما يجعل التنبؤ دقيقا.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن 72 محطة علي مستوى الجمهورية تعمل بنظام أوتوماتيكي و الـ 19 الآخرين لا تزال تعمل بالنظام الزئبقي، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال 30 محطة رصد جوي جديدة إلى المحطات علي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3 رادارات طقس لقياس كميات الأمطار وأماكن تواجده.

وتابع طاحون أن مشروع الحاسب الآلي العملاق الذي تعاقدت عليها الهيئة قبل أكثر من عامين، منتظر أن يدخل الخدمة خلال أربعة أشهر، وسيكون إضافة كبيرة لأعمال للهيئة طفرة في التنبؤات، حيث أنه يسمح بتخزين البيانات المفيدة في إعداد الدراسات المناخية بشكل سريع.