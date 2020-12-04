مرور الجيزة: غلق جزئي لطريق الواحات لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أعلنت إدارة مرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي لطريق الواحات الواحات في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لبوابه حورس الخاصة بقطاع حدائق الاهرام.
الغلق يأتي في ضوء تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعمال رفع مستوي الإضاءة لطريق الفيوم الجديد بأعمدة إنارة حديثة (هاي ماست).
وسيتم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات بالاتجاهين بالموقع المشار إليه وذلك لمدة يومين ابتداء من غدا الجمعة وحتى صباح بعد غد السبت على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا طوال فتره الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.
بدورها، ستنشر الشركة المنفذو وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية.
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