رحلة إدارات الأمن الاقتصادي السبع لمواجهة الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط 3109 قضايا متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبطت 11452 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. بينما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 308 قضايا متنوعة.

وتم ضبط 13 قضية مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية بواسطة ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ن ضبط 181 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 4 قضايافى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت عن ضبط 1277 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).