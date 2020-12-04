شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات تدريب القائمين على البرنامج الإلكتروني للقوى العاملة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتم المركز القومى لمعلومات وزارة الصحة والسكان فعاليات تدريب القائمين على برنامج القوى العامله بمديرية الصحة بالسويس وذلك عبر إقامة دورتين تدريبين لمسؤولي البرنامج بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة للتحول الرقمي. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس والأستاذة نبوية سعد الدين مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمديرية الصحة بالسويس. أكدت مديرة مركز المعلومات على أن البرنامج يستهدف عمل قاعدة بيانات إلكترونية وتحديثها اونلاين والتدرج في الإعتماد عليه والتوسع في تنفيذ جميع معاملات شؤون العاملين بشكل إلكتروني وربط بيانات العاملين بمختلف المنشآت الطبية بالمحافظة مع ديوان عام وزارة الصحة وذلك عبر البرنامج وشبكة الأنترنت، بما يحقق الإستفادة من الموارد البشرية بالشكل الأمثل .

الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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