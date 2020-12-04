شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة مناهضة العنف ضد المرأة بسوهاج تناقش «التحرش الجنسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اليوم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج، ندوة بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة عن «مناهضة العنف ضد المرأة، وكيفية تمكينها للحصول على حقوقها.

وقالت الدكتورة سحر وهبى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أن الندوة تأتى في إطار حملة الـ16 يوما، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وقد عقدت بحضور الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، وعضوات وأعضاء المجلس.

ولفت إلى أن الندوة تناولت دور التمكين الإقتصادي في مناهضة العنف ضد المرأة، وكيفية الحصول على الدعم الكامل من التدريب والتمويل من الجهات المختلفة، وقضية التحرش الجنسي والإجراءات القانونية التي تم تفعيلها للتصدي لهذه المشكلة، وتشجيع الفتيات للحديث عن قضاياهن ومشاكلهن، بالإضافة إلى مناقشة حقوقهن في الميراث.

وأوضحت وهبى، جهود المجلس في تمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها بأنواعه، ودور مكتب الشكاوى في مواجهته، وأهميه تنظيم الأسرة لحصول المرأة على حقوقها، وكيفية الرعاية الصحية والنفسية للمرأة، لافتة إلى أنه تم عقد عدة ندوات بالوحدات المحلية بمراكز «أخميم، وجرجا، والمنشاة، وسوهاج»، ومركز الإعلام، وسيواصل المجلس باقى الندوات خلال الأيام المقبلة.