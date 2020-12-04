شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القليوبية تنهي إجراءات الصلح بين «منصور» و«ويصة» بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع كبار العائلات بمنطقة منطي التابعة لمركز قليوب في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتي «منصور» و«ويصة»، حيث تم فتح قنوات اتصال بين طرفي العائلتين لإتمام الصلح بينهما، بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب، بإشراف اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد، مدير مباحث المديرية، ووسط إجراءات احترازية.

جاء الشقاق على خلفية حدوث مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتدخل الشباب من الطرفين وتحولت إلى مشاجرات يومية.

وجرى عقد جلسة الصلح بين الطرفين بمنزل احد كبار العائلات بمنطقة منطي، وبحضور أهلية الطرفين والقيادات الأمنية والعقيد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب، والمقدم طه حسين، رئيس مباحث المركز.

الصلح بين عائلتي في قليوب