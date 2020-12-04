شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: أحن لوالدتي ولشقيقتي الصغرى المتوفية منذ 12 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال لبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحن إلى والدته وشقيقته الصغرى التي توفيت منذ 12 عاما.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحن إلى الفترة التي كان بها راهبًا وكانت فترة هادئة وكان يستطيع التحكم في وقته حينها.

وكشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن شقيقته الصغيرة التي توفيت كانت بمثابة ابنته، وكان بينه وبينها روابط.

وأشار البابا تواضروس إلى أن والدته ترملت منذ سن 33 عاما، وتعلمت في مدرسة الدير، وأشقاءه ثلاثة، واهتمت بهم جيدا.