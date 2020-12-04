شكرا لقرائتكم خبر عن 65 موهبة في الغناء والعزف والإنشاد تتنافس على لقب «سوبر ستار جامعة القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في دعم العملية التعليمية، وتابع إن الجامعة تدعم مواهب الطلاب والطالبات وتوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة لقدراتهم ومواهبهم.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس، في بيان، الخميس، أن مسابقة سوبر ستار لاختيار المواهب شهدت تنافسًا كبيرًا.

واضاف «تنافست حوالي ٦٥ موهبة من طلاب وطالبات جامعة قناة السويس للفوز بلقب سوبر ستار الجامعة لاكتشاف المواهب.

وذكر الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المسابقة يتنافس بها حوالي 65 موهبة ما بين 42 موهبة في الغناء، و10 مواهب في العزف، و١٠ مواهب في الإنشاد الديني.

وأقيمت مسابقة سوبر ستار الجامعة بمتابعة وإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة. وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعائشة زين مدير إدارة النشاط الفني.

وتضم لجنة التحكيم الدكتورة نانسي فاروق والدكتور أحمد عبدالوهاب، والدكتورة بسمة محمود والمقرئ الشيخ عمر فرحان.