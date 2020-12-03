شكرا لقرائتكم خبر عن لإهمالهم في العمل.. وكيل تعليم مطروح يحيل مسؤولين بإدارة الحمام للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تكريم مديرة مدرسة الحمام الرسمية لغات تقديراً للجهد المبذول والاداء الفعال والقيام بواجباتها الوظيفية على أكمل وجه، كما قرر مدير تعليم مطروح تحويل مدير إدارة الحمام التعليمية، ومديري مدارس الحمام الثانوية بنات وبنين ومحمود العيسوي الابتدائية، وعدد من العاملين بتلك المدارس لجهات التحقيق للإهمال في العمل وعدم تأدية واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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