شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى الشيمي للمتنمرين عليها: «بتشتموني ليه.. أنا بنت ناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سلمى الشيمي، عارضة الأزياء الشهيرة بفتاة سقارة، إنها فتاة عادية جدًا، وبدأت في مجال عروض الأزياء منذ 9 سنوات مع الكثير من العارضين داخل وخارج مصر، مضيفة أنها لم تكن تعلم بأن سيشن سقارة سيؤدي إلى هذه الضجة على وجه الإطلاق.

وتابعت «الشيمي»، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنها لم تكن تعلم بأن التصوير في منطقة سقارة في حاجة للحصول على تصريح للتصوير بعد دفع رسوم التصوير، مشيرة إلى أنها دفعت 1500 جنيه لشخص نصاب، ولم تحصل على تصريح.

ولفتت إلى أن البعض قام بسبها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سيشن سقارة، معقبة: «بتشمتوا ليه أنا لم أضر أحدًا، أنا بنت ناس، والشتيمة والسب بيأذي أهلي، الكلمة ممكن تخرب بيت».

وأشارت إلى أنها قامت بنشر سيشن سقارة على صفحتها الشخصية، وتفاجأت بكم شير رهيب لصورها، معقبة: «أنا جبت زي فرعوني واتصورت بيه، ومكنتش متخيلة إن رد الفعل يكون كبير كده، رد الفعل كان صادم بالنسبة ليا».