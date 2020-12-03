شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة منذ بداية أزمة كورونا وجهت كل مكاتب التفتيش في الجمهورية بالتركيز على تطبيق المنشآت المختلفة كافة الإجراءات الاحترازية، حرصًا على حياة المواطنين.

وشدد «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، على ضرورة أن يكون العمال والمواطنون على قدر المسؤولية، من خلال تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن المواطن الملتزم بالإجراءات الاحترازية، عليه أن يرشد قدر الإمكان أي شخص غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية، معقبًا: «غير الملتزم مش هيضر نفسه فقط، داه يضر نفسه وكل الناس المحيطة به».

وتابع: «انخفاض درجة الحرارة بيئة خصبة لانتشار الفيروس، وعلينا خلال هذه الفترة بالتركيز على تطبيق الإجراءات خلال هذه الفترة، وعلى الجميع أن يكون في موقع المسؤولية».

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي في السفارات المصرية الهدف منه التواصل مع العمال المصريين في الخارج، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل للمصريين.