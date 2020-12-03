شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار وإلغاء النشاط».. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض المحلات والأنشطة المختلفة لعقوبات مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلقها، التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بصفته رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن مواعيد الغلق والفتح تعبر من الضوابط التي تضعها اللجنة لمزاولة النشاط، وفى حال مخالفة هذا الضابط يترتب عليه إنذار المسؤول بالغلق، فإذا انقضت الـ15 يوما دون تلافى أسباب المخالفة وهى أن يلتزم بمواعيد الفتح والغلق يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر، مشيرا إلى أنه لا يقوم المحل بمزاوله النشاط إلا بصدور قرار من مركز التراخيص بالفتح.

في سياق متصل، تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، خلال اليوم الأول لتطبيقه.

وأشاد الوزير بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة في يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، لافتا إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.

ونوه بأن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة من 4 محال تجارية بحى الهرم بالجيزة، و34 محلا ومطعما وكافيها بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية، وتحرير 12 محضرا لمحلات مخالفة من بينها صالونات حلاقة وغلق 3 مقاهى في حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، و15 محلًا بمناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ.

وكلف الوزير المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

فيما قادت الأجهزة التنفيذية والمحلية في المحافظات، أمس، عدة حملات مكثفة على المحال والمولات التجارية لمتابعة مدى التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة، ففى دمياط، تابعت المحافظ الدكتورة منال عوض، تطبيق مواعيد الغلق، وحذرت من أي تقصير أو تهاون في تنفيذ القرار، مطالبا المواطنين بالالتزام التام بالمواعيد المقررة.

وفى المنيا، قاد المحافظ اللواء أسامة القاضى، حملة مكبرة مفاجئة على المطاعم والمقاهى والكافيتريات، لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات، وقال إن هناك تكليفات من اللواء محمود شعراوى، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لتحقيق عملية الانضباط للحالة العامة بالشوارع داخل المحافظة.

وفى الأقصر، استمرت المحال التجارية والكافيهات بالمحافظة، بالالتزام بالقرارات الجديدة الخاصة بمواعيد الغلق، والتزمت المحال التجارية بمدن الأقصر وباقى مدن المحافظة بقرارات الغلق المحددة.

كما تابع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والأمنية بمدن المحافظة، تنفيذ القرار والمرور بجميع شوارع المدن لمتابعة تنفيذ القرارات والتأكد من غلق المحال في الموعد القانونى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب المحلات.

وفى كفر الشيخ، التزم أصحاب المحلات بمختلف مدن المحافظة بقرارات غلق المحلات، وتابعت الوحدات المحلية بالتنسيق مع رجال الشرطة، تنفيذ قرارات الغلق، وأشاد المحافظ اللواء جمال نورالدين، بالتزام المواطنين بتنفيذ قرارات الغلق حرصا على صحتهم.

وفى الشرقية، شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حملات تفتيشية وميدانية بالشوارع الرئيسية، وأصدر المحافظ الدكتور ممدوح غراب، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميدانى للتأكد من مواعيد غلق المحلات التجارية والورش والكافيهات والمولات.

وفى شمال سيناء، تابع المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، تطبيق إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة لتحقيق الانضباط والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية ومنع الإشغالات، ووجه رؤساء مجالس المدن والجهات المعنية، بتطبيق غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة والالتزام بالقرارات الواردة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

وفى الوادى الجديد، شكلت المحافظة لجانا للمرور الدورى على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من مدى التزامهم بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق.

وقال مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، إن اللجان تعمل على مدار الساعة وهناك حالة من الرضا والالتزام من جانب أصحاب المحال التجارية والمقاهى بالمواعيد الجديدة.