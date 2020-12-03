شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تطلق وثيقة تناهض ختان الإناث لمواجهة «العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة القبطية، برعاية البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المشاركة في حملة «الـ 16 يومًا»، تضامنًا مع الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال إطلاق وثيقة توضح موقفها المناهض لختان الإناث؛ باعتباره شكلًا من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأضاءت الكاتدرائية المرقسية أنوارها باللون البرتقالى، مساء أمس، تضامنًا منها مع المجلس القومى للمرأة والمجتمع الدولى ضمن حملة «الـ 16 يومًا من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة»، التي تنطلق في 25 نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولى لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر الجارى.

ويرمز اللون البرتقالى إلى مستقبلٍ خالٍ من جميع أشكال العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، وخلال الـ 16 يومًا من النشاط تضاء المبانى والمعالم الأثرية الشهيرة في جميع أنحاء العالم به كدعوة لزيادة الوعى وحشد الجهود، مع إرسال رسالة إلى جميع المواطنين حول العالم بأسره مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول.

وكشفت الكنيسة أن فعاليات الحملة تشمل ورش عمل ولقاءات تدريبية للقيادات الدينية «قساوسة وخدام»، بهدف بناء قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مجتمعاتهم، والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدى إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتتضمن الأنشطة التوعوية عبر اللقاءات المباشرة، رفع الوعى للمواطنين بشكل عام وذوى الإعاقة على وجه الخصوص بالمجتمعات المحلية، مع مراعاة التدابير الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بـ«فيروس كورونا»، أو عن طريق الإنترنت في 10 محافظات، بعقد حملات توعوية تحت شعار «اتركني كما خلقني الله» و«أنا إنسانة وليا كيان مستحيل أقبل الختان»، للإشارة إلى ترك الفتاة دون تشويه، سواء جسدى أو نفسى أو بأى من الأشكال المرتبطة بالعنف.

وتشمل الأنشطة- كذلك- ورش أعمال فنية بقيادة الفتيات أنفسهن، وتصميم مجموعة من الأعمال الفنية الهادفة لمناهضة العنف ضد المرأة، خاصة الموروثات والأمثال الشعبية التي تتضمن كلمات تحث على العنف ضدها.. وغيرها، إلى جانب تنظيم جلسات دعم نفسى للفتيات والسيدات اللائى يعانين من العنف.