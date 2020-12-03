شكرا لقرائتكم خبر عن كرّمه عبدالناصر والسادات والسيسي.. الموت يغيب محمود عزت أحد المشاركين بتأميم القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى المهندس محمود عزت عادل، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، الخميس، عن عمر ناهز 95 عامًا، أحد الضباط الأحرار وأحد المشاركين في تأميم قناة السويس بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

ولد عزت عادل بمحافظة القاهرة في 10 نوفمبر عام 1925، والتحق بسلاح المهندسين بالقوات المسلحة، وترشح للمشاركة في مشروعات بترولية تحت إشراف المهندس محمود يونس رئيس هيئة البترول، وقتها قبل أن يتولي رئاسة هيئة قناة السويس، ليلتحق منذ ذلك الوقت بالعمل المدني بهيئة البترول ويترك العمل بالعسكرية.

ويعد المهندس محمد عزت عادل، رابع رئيس مصري لهيئة قناة السويس، وأحد الأضلاع الثلاثة الهامة لعملية التأميم مع المهندس محمود يونس والمهندس عبدالحميد أبوبكر بتكليف من الرئيس جمال عبدالناصر في إتمام عملية تأميم قناة السويس بنجاح عام ١٩٥٦.

‏وفور تأميم القناة، شارك في اجتماع إدارة الهيئة مع الرئيس جمال عبدالناصر لحل أزمة «انسحاب المرشدين الأجانب»، وتقديرا لجهوده كرمه «ناصر» بمنحه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولي في عام ١٩٥٦.

وكرس المهندس «عزت عادل» حياته للعمل في القناة وتقلد خلال مسيرته عدة مناصب أبرزها توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة التمساح، إحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ثم مديرا لإدارة التموين عام ١٩٦١، ثم مديرا للإدارة الهندسية عام ١٩٦٥، ثم مديرا لإدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة عام ١٩٦٦، ثم مديرا لإدارة التحركات عام ١٩٨٣.

و خاض المهندس عزت عادل تحدي جديد بالمشاركة في عملية تطهير القناة من مخلفات الحروب والسفن والقطع البحرية الغارقة، واستطاع أن يسخر إمكانات الهيئة مع القوات البحرية المصرية وقوات الإنقاذ النهري التابعة لوزارة الداخلية في إنجاح المهمة، لإعادة افتتاح القناة في عهد الرئيس محمد أنور السادات في عام ١٩٧٥.

ثم أُسند له الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير قناة السويس في عام ١٩٧٥ وحتي عام ١٩٨٠، لتكافؤه القيادة السياسية آنذاك بمنحه وسام الجمهورية في عام ١٩٨١.

مع صدور قرار توليه قيادة قناة السويس، في عام ١٩٨٤ سخر المهندس المخضرم مجهوده لاستكمال العمل على تطوير القناة، ووصل بغاطس المجري الملاحي في عام ١٩٩٥ إلى ٥٦ قدما وتهيئة القناة لاستقبال السفن العملاقة.

وكرم عادل عزت من الرئيس عبدالفتاح السيسي في سياق احتفال الهيئة بذكري افتتاح قناة السويس الجديدة، وقامت هيئة قناة السويس بإطلاق اسمه على إحدى أكبر قاطراتها.