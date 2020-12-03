شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مسؤوليات البطريرك ضخمة جدًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مسئولية البابا البطريرك ضخمة جدًا.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مسئوليات البابا البطريريك يتم تحديدها يوم ترسيمه، ويكون مسئولا عن كل شخص من الرعية قائلا: «يكفي أن يقال لك أنه يطلب دم الرعية منك».
وأشار البابا تواضروس إلى أن الكنيسة المصرية هي الأكبر في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الكنيسة في مصر كبيرة وقديمة وذات تاريخ عريق.
وتابع أنه تم اختيار الطفل الذي سيقوم بسحب القرعة لاختيار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعرف أن اسمه بيشوي وكانت بمثابة بشارة لاختياره باعتباره من دير الأنبا بيشوي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس: مسؤوليات البطريرك ضخمة جدًا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.