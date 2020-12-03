شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مد مهلة طلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية والغرامة 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تمت الموافقة على مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "مساء دى ام سي "، المذاع عبر شاشة "DMC"، أن التقديم لـ هذا الطلب مجانى، وتركيب العداد يكون على حساب المشترك ويكون بنفس الصورة القانونية.

وأشار إلى أن التقسيط وارد، ويكون على مدار عامين، وأن الشخص الذي لم يلتزم سيتم توقيع العقوبة عليه مثل سرقة التيار الكهربائي، ومؤكدا أن الممارسة عبارة عن محضر وبعد ذلك يتم التصالح، ويُدفع مبلغ مالى مقابل الخدمة، ولفت إلى أن الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو 200 ألف، وإحالة للنيابة.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء الي عدادات كوديه لتنتهي بنهاية ديسمبر 202، وذلك بعد قرار الوزراء مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

ونظرا للأقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى الى نهاية عام 2020.

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصه االالكترونية الموحده لخدمات الكهرباء.

وجدير بالذكر ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2مليون وحدة .

يذكر ان اخر تقرير تلقاه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية، وقد أوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 16 نوفمبرالجارى: تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

واكد أن المنصة تلقت حتى الآن حوالى 900 الف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,135 مليون وحدة ( 2 مليون و135 ألف وحدة عقارية ).

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وتستمر الشركات فى استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.

كما أكد على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.