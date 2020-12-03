شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: تم تقنين 1600 كنيسة وفقا لقانون بناء الكنائس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، لدينا في الكنيسة الكثير من اللوائح المنظمة للعمل الكنسى، وخلال السنوات الماضية منذ انتخابي بطريركا، بنعمة الله تم إصدار قانون بناء الكنائس، وجرى تقنين الكنائس غير المرخصة، منها حوالى 1600 كنيسة خلال 4 سنوات.

وتابع البابا خلال لقائه مساء اليوم، فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على قناة صدى البلد، ومن ضمن ما تم إنجازه، إنشاء 6 مجالس إكليركية خاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، بعدما كان هناك واحدا فقط، يوجد 3 فى مصر و3 فى الخارج ، وكذلك قانون الأسرة تشارك به كل الكنائس وجاري مناقشه.

كما قال خلال اللقاء، إن كنيستنا المصرية ليست صغيرة ولا تدار بالهوى الشخصى بل بلوائح، لذا أنشأنا معهد التدبير الكنسى، ولا نمس العقيدة، وهناك من يقاوم التغيير فى المجمع المقدس والشمامسة، وما نشر عن توقيعات جمعت لعزلي من منصبى شائعات، فأنا أعانى من الأخبار الكاذبة.