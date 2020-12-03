شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المتحف المصرى بالتحرير: المومياوات الملكية جاهزة للنقل لمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، إن الـ22 مومياء الملكية التى سيتم نقلهم إلى متحف الحضارة متواجدين حاليا بالمتحف، كان منهم سبعة عشر مومياء في قاعات العرض وخمسة مومياوات فى المخازن، مشيرة إلى أنه تم عمل فحص وصيانة للمومياوات التى سيتم نقلها إلى متحف الحضارة، موضحة أن عمليات الصيانة استمرت ثلاثة شهور وتم تغليفها وهى جاهزة للنقل إلى متحف الحضارة.

وأضافت مدير عام المتحف المصرى بالتحرير خلال لقاء فى برنامج الحياة اليوم والمذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، أنها تعمل بالمتحف المصرى منذ حوالى خمسة وعشرين عاما، ومن طقوسها عندما تدخل إلى المتحف للممارسة عملها تقوم بالسير فى أروقة المتحف لتفقد القطع الأثرية، والنظر إلى التوابيت، وإلى تمثال الملك خفرع، والذى يعد أحد روائع فن النحت الحديث، مشيرة إلى أن تابوت الملك توت عنخ أمون من الذهب الخالص.

وواصلت صباح عبد الرازق قائلة، أنه منذ افتتاح المتحف تم تخزين القطع الأثرية التى لم يتم عرضها فى بدروم المتحف، مشيرة إلى أن المتحف حريص على تقديم العروض باستمرار.