شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس نافيا توقيع توحيد المعمودية: نتحاور مع الكاثوليك منذ 20 عاما ولم نتفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، عن ما أثير حول "توحيد المعمودية" لم أوقع أى وثيقة مع بابا الفاتيكان حول توحيد المعمودية، وكل ما هناك أن شخصا ما أشاع ذلك وأجرى أحاديث صحفية، وحين تم نفى ذلك أدّعى أن هناك وثيقة سرية أخرى.

وأضاف البابا خلال لقائه مساء اليوم، فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على قناة صدى البلد، أنا زرت الفاتيكان ولم أناقش توحيد المعمودية ولا توحيد عيد الميلاد، ولدينا مع الكاثوليك 20 سنة حوارات لاهوتية حتى هذه اللحظة لم نتفق على أى شئ ، فنتحاور مرة كل عام نهاية كل عام، ونشكل وفقد من الكنائس الشقيقية الأرثوذكسية السريانية والأرمينية والإثييوبية والإرتريتية للتحاور مع الكنيسة الكاثوليكية، ولمن نتفق حتى الأن.