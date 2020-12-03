شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: طريقة المرضى فى "التناول" جائز فى ظل كورونا ولدينا 500 كنيسة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، إن كنيسة الوطن بخير وتمارس مسؤوليتها ونحن فى مجتمع متسع وكنيستنا امتدت للخارج، فمنذ 60 عاما كانت فى حدود مصر فقط، وكان امتدانا للدول، فأصبح لدينا 500 كنيسة خارج مصر ونمتد لمائة دولة.

وأضاف البابا خلال لقائه مساء اليوم، فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على قناة صدى البلد، فى جائحة كورونا، بعض القوانين بالدول في الخارج أغلقت الكنائس.

وعن "التناول بالماستير"، قال البابا، الماستير والتناول لم يكن بالقرون الأولى للرابع لم يكن له ماستير، نشرب من الكأس مباشرة وفى القرن الرابع تم اقتراح الماستير لعدالة التوزيع وأصبحت تقليد وبعض الدول منعت التلامس، في أدوات الخدمة من شخص لشخص، ونحن هنا لدينا سر التناول وهو من الأسرار السبعة يمارس فى القداس ونتناول الخبز الذى يتحول لجسد المسيح بحسب إيماننا ثم عصير الكرم بنفس الطريقة بعض الدول منعت التلامس الخاص بالماستير من شخص لشخص كإجراءات صحية، وهناك بديل وضع عصير الكرمة على الخبر وهذا ما نستخدمه عند مناولة المرضى أو السجن، فلو إجراء صحى فما المانع ولم أمنع الماستير، وهذا لن يؤثر على الطقس.