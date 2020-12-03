مصادرة 260 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. وضبطت مأمورية 260 ألف كمامة طبية مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية و309500 متر "أقمشة منسوجة – سلك دعامة" بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات وأدوات إنتاج بحوزة مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص في القليوبية. وتشكل المضبوطات خطورة على الصحة العامة، كان المتهم بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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