"التموين" تضبط 25 قضية استيلاء على المال العام بـ7 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نفذت الإدارة العامة لشرطة التموين حملة نوعية على المخابز البلدية لضبط المخالفات التموينية، والتأكد من الإنتاج الفعلى لرغيف الخبز. وأسفرت الحملة عن ضبط 381 قضية أبرزها 32 قضية تجميع دقيق بمضبوطات وزنت 6 أطنان قدرت قيمتها بـ 34880 جنيها. وضبط 41 قضية تصرف فى الدقيق بإجمالى 54,35 طن قدرت قيمتها بـ296207 جنيهات إضافة إلى 25 قضية استيلاء على المال العام بإجمالى 7 ملايين و368 ألفا و202 جنيه. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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