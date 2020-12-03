إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأعضاء المبادرة، على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. جدير بالذكر أن المبادرة، تقدمت بإلتماس في وقت سابق للمستشار النائب العام لمناشدته إصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين. وأعضاء المبادرة هم؛ جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة.

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