مركز الأزهر للفتوى يختتم فعاليات برنامج " التوعية المجتمعية والأسرية" بمحافظة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اختتمت اليوم الخميس فعاليات لقاء برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بجامعة بني سويف، الذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وبدأت فعاليات البرنامج في محافظة بني سويف الاثنين الماضي، وحضر الجلسة الافتتاحية له الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وعقد اليوم أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عددًا من الندوات في بعض من كليات جامعة بني سويف، شملت:

العلاج الطبيعي، وكلية التمريض، والتربية (لذوي الاحتياجات الخاصة)، والخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية.

وكانت أهم محاور لقاءات اليوم: الأخلاق وأهميتها في رقي المجتمع، وسبل غرس وتنمية الوازع الديني في نفوس الشباب، وفضل حب الأوطان والمحافظة على استقرارها، وأهمية التصدي للأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة.

وانطلاقًا من أهمية الحوار مع الشباب والاستماع إليهم دارت في نهاية الندوات حوارات مفتوحة مع طلاب الكليات المذكورة، أجاب فيها علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن كل ما طرحه الشباب من قضايا وأسئلة تشغل أذهانهم، في جو مملوء بالحفاوة البالغة والتفاعل الإيجابي.

وفي الختام أثنى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس على مجهودات الأزهر الشريف، وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، وعلى الدور الدعوي والتوعوي الفعال، الذي يقوم به مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية مستمر في أداء دوره ورسالته في جامعات ومحافظات جمهورية مصر العربية كافة إن شاء الله تعالى.