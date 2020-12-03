برلماني: كلمة السيسى بشأن لبنان تاريخية وتضمن عودة بيروت لدورها العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وصف النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، رؤية وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته عبر "الفيديو كونفرانس" في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت بالتاريخية والتي تضمن عودة دولة لبنان الصديقة إلى دورها تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وطالب "المسعود"، في بيان اليوم، من المجمتع الدولي وجميع اللبنانيين والقوى السياسية داخل لبنان إعطاء أكبر اهتمام لجميع القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس السيسى خاصة تأكيده على أهمية وقوف المجتمع الدولي بالكامل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل هذه الظروف الصعبة ودعوته لكافة القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني للحيلولة دون الدخول في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية .

وأشاد النائب محمد المسعود، بتأكيد السيسي، على أن هذا المؤتمر يمثل رسالة لكافة السياسيين اللبنانيين بأن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان فور تشكيل حكومة جديدة من ذوي الخبرة والنزاهة ومن خارج منطق المحاصصة والاصطفاف السياسي وهو المطلب الذي عبرت عنه مختلف أطياف الشعب اللبناني اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى على عدم وجود حل للأزمة اللبنانية إلا عن طريق تلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني الشقيق واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي بما يتيح استئناف الدعم للبنان وانتقاله من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة الدعم الاقتصادي.