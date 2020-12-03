وزيرة الهجرة تنعي أحد رموز الجالية المصرية في البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن المهندس السيد أحمد محمد مسعود أحد رموز الجالية المصرية في دولة البحرين، والذي وافته المنية اليوم الخميس.
وقالت وزيرة الهجرة: "إن الفقيد لم يدخر جهدًا في مساندة زملائه من أفراد الجالية المصرية في البحرين، علاوة على أنه كان يحظى بمحبة الجميع لروحه السمحة".
كما أعربت الوزيرة، عن خالص تعازيها لأسرته الكريمة، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
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