شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سويسري يزور البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، الوفد الكنسي السويسري، للإعداد والترتيب للاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة السيد المسيح عليه السلام.

وذكرت الكنيسة أنه سيقام احتفال عالمي بهذة المناسبة تشترك فيه جميع كنائس العالم.

وفى سياق متصل، شهد دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي (الدير الأبيض) بسوهاج، الخميس، رسامة أثنين من رهبانه الكهنة في رتبة القمصية إلى جانب رسامة ثلاثة من الرهبان في درجة القسيسية، سبق ذلك صلوات رهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وترأس صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها أسقف ورئيس الدير الأنبا أولوجيوس.

وشاركه 6 من أحبار الكنيسة، هم الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلته، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

احتفال عالمى .. وفد سويسري يزور البابا تواضروس لترتيب الاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة المسيح (صور)

احتفال عالمى .. وفد سويسري يزور البابا تواضروس لترتيب الاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة المسيح (صور)