شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيط متأخرات الكهرباء للقطاع السياحي بمدن جنوب سيناء لمدة 4 سنوات بدون فوائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن موافقة شركة القناة لتوزيع الكهرباء على تقسيط متأخرات الكهرباء لمدة 4 سنوات بدون فوائد وذلك دعما للسياحة والقطاع الفندقي، وذلك خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع عقده المحافظ بمكتبه بشرم الشيخ بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وبحضور المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وعدداً من رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ ومالكي الفنادق بشرم الشيخ.

وأشاد المحافظ برئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء لاستجابته السريعة في عقد هذا الإجتماع ومواقفه ودعمه بقدر المستطاع للقطاع السياحي بالمحافظة خلال منذ عام 2015، مشيراً للأزمة التي يمر بها القطاع السياحي بالمحافظة وجهود المستثمرين ومحاولتهم في الإستمرار وعدم الإستغناء عن العمالة بهذا القطاع.

وقد عرض رجال الأعمال والمستثمرين مشكلاتهم التي تتمثل في تعثر دفع مستحقات الكهرباء بشقيها المتأخرات والاستهلاكات الجديدة خصوصاً في ضوء انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس الوزراء التي بدأت من 1/ 3/ 2020 وتنتهي في 31/ 12/ 2020 ضمن تداعيات أزمة كورونا العالمية.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة ساهمت في دعم القطاع السياحي بجنوب سيناء على مدار ست سنوات مضت وقرر منح مدة تقسيط المتأخرات والإستهلاك للقطاع السياحي «بمدن المحافظة السياحية»، لمدة أربعة سنوات تبدأ من 1/ 1/ 2021 تنتهي في 31/ 12/ 2024 بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية، كما قرر تخفيض نسبة 10% من قيمة المتأخرات في حالة السداد الفوري تسهيلاً على المستثمرين ودعماً للقطاع السياحي بالمحافظة واستجابة لمطالب محافظ جنوب سيناء والمستثمرين.