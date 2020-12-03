شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تتعاقد مع استشاري في الأمراض المعدية لرعاية العاملين طبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه في إطار حرص الشركة على صحة العاملين وارتقاءً بالإجراءات الإحترازية لدواعي فيروس كوفيد- ١٩ إتخذت الشركة عدة إجراءات داخلية تُسهم في تقديم الرعاية الطبية لجميع العاملين بالشركة.

وذكر «صالح» في بيان، الخميس، أنه تم التعاقد مع طبيب إستشاري في الأمراض المعدية بجانب الطبيب الأول بالشركة، وتوفير عدد ٢ أسطوانة أكسجين مع جهاز قياس الأكسجين بكل فرع، والتعاقد مع بعض شركات الأدوية لتوفير بروتوكول العلاج الذي يحدده الطبيب بالإضافة إلى إستمرار صرف إعانة للمصابين.

وقال أن هذا يأتي ضمن توجيهات الدولة والشركة القابضة باستمرار متابعة تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية وتقديم الرعاية الطبية للعاملين.

وأشار إلى أن الشركة منذ بدء التعامل مع جائحة كورونا اهتمت بتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات والحفاظ على المسافات الامنة بين العاملين وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين وقياس درجات الحرارة

وعدم السماح باى تجمعات والتشديد على العاملين بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة لجميع المترددين على الشركة بالإضافة إلى التطهير المستمر للديوان ومقار المراكز وكافة جهات العمل.

وأضاف إن ادارة التوعية قامت بتوعية جميع العاملين بالأماكن المختلفة متخذه الإجراءات الاحترازية وطبقا لإجراءات السلامة والصحة المهنية وكذلك طباعة عدد من الملصقات التي تقدم معلومات كافية عن الفيروس وتوزيعها على مراكز خدمة العملاء ووحدات الإيرادات وديوان عام الشركة ودواوين الأفرع وجميع المحطات التابعة للشركة مع التأكيد على المتابعة بصفة دورية على مواقع العمل مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقاية.