القابضة للمياه: توفير العمالة الفنية المؤهلة لتشغيل المحطات وصيانة الشبكات بشكل دائم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطوير الأداء بالشركات التابعة، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة لتشغيل المحطات وصيانة الشبكات بشكل دائم ومستمر، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت غادة عبدالوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم إجراء اختبار التوظيف التحريري والشفوي لعدد 4 مهندسين- 4 كيميائي- 22 فني- 1 عامل بمقر قطاع الموارد البشريه بالعباسية، وذلك دعما منها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لشمال وجنوب سيناء لتشغيل عدد ٤ محطات بوسط سيناء.

وأشارت أن الاختبارات تمت بنجاح نظرا للتجهيزات التي تتخذها الشركة القابضة لتوفير عنصر بشرى مؤهل لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة وشركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في إطار، حرص الشركة القابضة وتوجيهها نحو اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والإرشادات الوزارية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا.