شكرا لقرائتكم خبر عن «نايل لايف» تحتفي بذكرى وفاة عمار الشريعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفي قناة «نايل لايف» بذكري وفاة الموسيقار الكبير عمار الشريعي الاثنين المقبل، حيث تعرض القناة في الساعة ١١ مساء حلقة خاصة من برنامج «اسهر معانا» تقديم الاعلاميه سلمي الشماع، والتي استضافت فيه الراحل الكبير وأسرته والفنانه غادة رجب والفنان خالد سليم.
كما تعرض القناة ابتداءً من الجمعة ٤ ديسمبر أسبوعيًا برنامج (مع عمار الشريعي) إنتاج قناة نايل سينما، والذي يتناول حياة الفنان الراحل وأعماله ولقاءات معه ومع أسرته وعدد كبير من الفنانين.
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