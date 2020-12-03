شكرا لقرائتكم خبر عن التعبئة والإحصاء: نصدر تقرير "معدلات الفقر" كل عامين ليكون بوصلة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن هناك شفافية كبيرة فى نتائج البحث التى كشفت عن ارتفاع نسب الفقر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه كان تحديا كبيرا لدى الحكومة، وأن النتائج الآن ظهر مردودها من خلال الأرقام التى تم إعدادها مؤخرا بشأن نسب معدلات الفقر في مصر، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "المسح الذى أجراء الجهاز، كان يتم كل 5 سنوات، ولكن مع اهتمام الحكومة، أصبح يتم إعداده كل عامين، وهو له أهمية في توفير البيانات لتعكس الكثير من الأمور على أرض الواقع، وأنماط الإنفاق وفقا للمعايير الاقتصادية".

وقال: "البيانات التى يصدها المركز، بمثابة البوصلة التى توجه الحكومة المصرية للسيطرة والقضاء على الفقر، الباحثين لدينا ينزلون إلى المواطنين مرة فى الصيف ومرة أخرى في الشتاء، ويتم رصد وضع المواطنين والحصول على كافة البيانات المطلوبة من المواطنين، وهو ما يُظهر متغيرات في أمور كثيرة مثل الدخول وأسعار السلع والدعم الذي تحصل على الأسر".