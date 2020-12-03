شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة السباحة البارالمبية عن حصولها على وسام رئيس الجمهورية: «مكنتش مصدقة نفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أية أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، إنها حصلت على 15 ميدالية دولية وأكثر من 100 ميدالية محلية، كما أنها حصلت على وسام رئيس الجمهورية.

وتابعت «حسن»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنها عندما علمت أنها ستكرم من الرئيس لم تنام، معقبة: «كان يوم خطير، وكنت مبسوطة جدًا، ومش مصدقة نفسي، أنا كنت أول بنت في تاريخ السباحة تحصل على وسام الجمهورية».

وأضافت أن بطولة العالم في العام الماضي كانت صعبة جدا عليها، خاصة أنها أصيبت كثيرًا أثناء التمرين، خلاف أنها كانت تُشجع نفسها باستمرار لكي تقوم بكسر الأرقام الخاص بها، معقبة: «اليوم اللي كسرت في الرقم بتاعي في بطولة العالم، كان أسعد يوم في حياتي».