شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي يوضح فضل غرس النخل في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه بلا شك أن الصدقة بغرس الشجر أو النخل بالمال من جملة أعمال الخير التي تُكفر الخطايا وتغفر الذنوب، مشيرًا إلى أن غرس الشجر أو النخيل أو غيره من النبات الذي ينتفع بثمرته أو ظله فيه خير كثير وأجر عظيم، وربما كان ذلك صدقة جارية يلحق ثوابها صاحبها بعد موته.

وأضاف «العكريشي»، خلال لقائه مع الإعلامي طارق علام، ببرنامج «هو ده»، المذاع على قناة «المحور»، أنه من بركة النخل أنه يمكن إعادة استخدامه وتدويره، ويُستفاد من كل جزء منه؛ من الجذوع، والخوص، والسعف، والجريد، والشوك، والتليل، والكرب، والشماريخ، والليف، وغيرها ويُعد صدقة جارية ولها فضل كبير عند الله تعالى، وهي أفضل من المنقطعة؛ لأن ثوابها مما يلحق المرء بعد موته.

وتابع: «ارتبطت النخل بالمسلمين عبر سُنة النبي في تحنيك المولود، وفي السحور والإفطار في رمضان، وفي العيد، والصدقة وزكاة الفطر، وغير ذلك، وقد استخدمت النخلة في بناء مسجد النبي، فكانت أعمدة المسجد وسواريه من جذوع النخل، وتم تظليل السقف بجريد النخل، واستمر الأمر على ذلك إلى خلافة عثمان رضي الله عنه».