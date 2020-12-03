شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إنشاء محطة غاز طبيعي في مدينة البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش اليوم رئيس مركز ومدينة البياضية وكيل الوزارة محمد صحصاح، مع اللجنة المشكلة، أحد المستثمرين والخاصة بمقترح إنشاء محطة غاز طبيعي بالأقصر بمدينة البياضية، والفائدة التي تعود على المحافظة منها.
وقام المستثمر، مقدم الطلب، بشرح تفاصيل المشروع الذي يعتبر من محطات تموين الغاز الطبيعي بالمحافظة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم المشروعات المختلفة بالمحافظة، ومدى الاستفادة التي ستعود عليهم من انشاء محطات الغاز الطبيعى طبقا لتوجهات الدولة.
حضر اللجنه كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، والمهندس محمود من إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس عبدالمسيح مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، ومديرى الادارات الهندسية والقانونية بمجلس المدينة.
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