شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إنشاء محطة غاز طبيعي في مدينة البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اليوم رئيس مركز ومدينة البياضية وكيل الوزارة محمد صحصاح، مع اللجنة المشكلة، أحد المستثمرين والخاصة بمقترح إنشاء محطة غاز طبيعي بالأقصر بمدينة البياضية، والفائدة التي تعود على المحافظة منها.

وقام المستثمر، مقدم الطلب، بشرح تفاصيل المشروع الذي يعتبر من محطات تموين الغاز الطبيعي بالمحافظة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم المشروعات المختلفة بالمحافظة، ومدى الاستفادة التي ستعود عليهم من انشاء محطات الغاز الطبيعى طبقا لتوجهات الدولة.

حضر اللجنه كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، والمهندس محمود من إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس عبدالمسيح مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، ومديرى الادارات الهندسية والقانونية بمجلس المدينة.