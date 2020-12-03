شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان»: يتعهد بترك منصبه لمدة يوم للفائز الأول في معسكر إعداد القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الخميس، بنقابة المعلمين بدراو «معسكر إعداد القادة للمرحلة الثانوية».

وأكد القبيصى على أهمية بناء شخصية الفرد وأهمية القيادة ودورها البارز في اتخاذ القرارت، كما طالبهم بأهمية أن يكون هناك تعارف بين بعضهم البعض.

وفى سابقة فريدة من نوعها، وعد وكيل الوزارة الفائز بمنصب أمين الاتحاد أن يقوم بمهام مدير المديرية لمدة يوم، والفائز بمنصب الأمين المساعد القيام بمهام وكيل المديرية لمدة يوم، لتدريبهم على القيادة وتحمل المسئولية.

وجدير بالذكر أن معسكر شمل حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، والذى أسفر عن فوز الطالب محمد أشرف أنور، بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية بإدارة أسوان التعليمية بمنصب أمين الاتحاد، والطالبة آلاء عبدالهادي ربيع بمدرسة نصر النوبة الفندقية بإدارة نصر النوبة بمنصب الأمين المساعد.