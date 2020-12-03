شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية حدائق أكتوبر» يحدد 3 ضوابط جديد لقواعد البناء فيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد جهاز تنمية حدائق أكتوبر، اليوم الخميس، 3 ضوابط واشتراطات لقواعد البناء الجديدة في المدينة طبقاً للقواعد والإشتراطات المنظمة من جهات الإختصاص.

وجاء على رأس الإشتراطات عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات للأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى التي تقع على الشوارع التي يقل مساحتها عن 10 متر، ألا تزيد نسبة البناء على 70% من مساحة قطعة الأرض.

كذلك حدد جهاز المدينة ارتفاعات المبانى المطلة على الشوارع التي تقل عرضها عن 20 متر طبقا لشروط الهيئة والمتمثلة أولًا، إذا كان عرض الشارع من (6-8) متر فإن الحد الأدنى للإرتفاع يكون 10متر والحد الأقصى للإرتفاع أرضي ودورين، كذلك إذا كان عرض الشارع من 8-10 متر فإن الحد الأدنى للإرتفاع يكون13 متر والحد الأقصى للإرتفاع أرضي و3 أدوار وإذا كان عرض الشارع من 10- 12 متر فإن الحد الأدنى للإرتفاع يكون 16 متر والحد الأقصى للإرتفاع أرضى و4 أدوار، وإذا كان عرض الشارع من 12-20 متر فإن الحد الأدنى للإرتفاع يكون 19.5 متر والحد الأقصى للإرتفاع أرضى + 5 أدوار.