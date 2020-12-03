شكرا لقرائتكم خبر عن «PLANT-B».. ورشة عمل لتدريب النحالين في صعيد مصر على تربية الملكات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت الأقصر ورشة العمل لمشروع PLANT-B، بمشاركة هيئة البريما بالاتحاد الأوروبي، ومركز البحوث الزراعية لتدريب «النحالين» في صعيد مصر تحت عنوان «تربية ملكات نحل العسل والأهمية الاقتصادية للنحل» بالأقصر.

حضر المؤتمر -بحسب بيان الخميس- اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، نائبًا عن محافظ الأقصر المستسار مصطفى ألهم، والدكتور هاشم محمد، نائبًا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد وقاية النباتات، وعدد من علماء بحوث النحل في مصر.

وشرحت مديرة المشروع الدكتورة سعاد شعيرة، الأستاذة بقسم المكافحة الحيوية، أهداف المشروع ومنها التعريف بالتنمية الاقتصادية للنحل، وزيادة كفاءة النحال المصرى في تربية النحل بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه تربية النحل في صعيد مصر وكيفية مواجهتها.

وأوضح اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، أن محافظة الأقصر تدعم كل المؤتمرات العلمية التي تقام في الأقصر، وذكر أن المحافظة مستعدة لمساعدة الشباب المتقدمين لإقامة مشروعات زراعية وخاصة في صناعة نحل العسل لأن محافظة الأقصر تمتاز بالتنوع النباتي لجوها الدافئ.

وفي ختام الورشة، تم عقد عدد من المحاضرات من علماء مركز البحوث الزراعية بقسم النحل وتعليم النحالين تربية ملكات النحل ومقاومة أمراض وآفات النحل باستخدام طرق المكافحة المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق منتج صحي أمن خالي من متبقيات المبيدات.