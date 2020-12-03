«PLANT-B».. ورشة عمل لتدريب النحالين في صعيد مصر على تربية الملكات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استضافت الأقصر ورشة العمل لمشروع PLANT-B، بمشاركة هيئة البريما بالاتحاد الأوروبي، ومركز البحوث الزراعية لتدريب «النحالين» في صعيد مصر تحت عنوان «تربية ملكات نحل العسل والأهمية الاقتصادية للنحل» بالأقصر.
حضر المؤتمر -بحسب بيان الخميس- اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، نائبًا عن محافظ الأقصر المستسار مصطفى ألهم، والدكتور هاشم محمد، نائبًا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد وقاية النباتات، وعدد من علماء بحوث النحل في مصر.
وشرحت مديرة المشروع الدكتورة سعاد شعيرة، الأستاذة بقسم المكافحة الحيوية، أهداف المشروع ومنها التعريف بالتنمية الاقتصادية للنحل، وزيادة كفاءة النحال المصرى في تربية النحل بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه تربية النحل في صعيد مصر وكيفية مواجهتها.
وأوضح اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، أن محافظة الأقصر تدعم كل المؤتمرات العلمية التي تقام في الأقصر، وذكر أن المحافظة مستعدة لمساعدة الشباب المتقدمين لإقامة مشروعات زراعية وخاصة في صناعة نحل العسل لأن محافظة الأقصر تمتاز بالتنوع النباتي لجوها الدافئ.
وفي ختام الورشة، تم عقد عدد من المحاضرات من علماء مركز البحوث الزراعية بقسم النحل وتعليم النحالين تربية ملكات النحل ومقاومة أمراض وآفات النحل باستخدام طرق المكافحة المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق منتج صحي أمن خالي من متبقيات المبيدات.
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