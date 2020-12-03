شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الدكتورة هالة السعيد لحصولها على جائزة التميز الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة، لتهنئتها بمناسبة الحصول على جائزة التميز الحكومة كأفضل وزيرة عربية.

شارك فى الزيارة، محمد موسي نائب محافظ المنوفية، وعضو مجلس الأمناء، رامى جلال عضو مجلس الشيوخ، ونادر مصطفى عضو مجلس النواب، ومحمد حامد معاون وزيرة التخطيط وعضو التنسيقية، ومحمود عز عضو المكتب الإعلامى لوزيرة التخطيط وعضو التنسيقية.

وتحدث الوفد مع وزيرة التخطيط عن الجهود المتميزة التى قامت بها فى الفترات الأخيرة، وأنها أثبتت كفاءة المرأة المصرية فى القيادة، كما أكدوا دعم التنسيقية المتواصل للوزارة التى تحتوى على العديد من الكفاءات الشبابية.

وفى نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتميز الذي يظهره أعضاؤها في كافة المجالات، متمنيةً للتنسيقية مواصلة العمل في إثراء الحوار وتنمية الحياة السياسية.